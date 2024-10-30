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  • Хуан-Пабло Монтойя: «Норрис не выиграет чемпионат, если и дальше будет изображать из себя жертву»
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Хуан-Пабло Монтойя: «Норрис не выиграет чемпионат, если и дальше будет изображать из себя жертву»

Монтойя посоветовал Норрису агрессивнее бороться с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что Норрис нет должен позволять своему сопернику чувствовать безнаказанность и агрессивно давить на него:

«Макс – задира. Как гонщику вам хочется видеть совсем не это. Но на самом деле это довольно умная тактика. И Макс больше привык к борьбе с такими ребятами, как Льюис Хэмилтон, которые не останавливались ни перед чем, чтобы вывести его из игры.

Если Макс осознает, что ему не хватает скорости, он будет вывозить Норриса с трассы, врезаться в него и тем самым отбирать очки. А если ему не понадобится этого делать, он просто будет уезжать вперед и зарабатывать очки. Это все что ему нужно делать. Так что выиграть титул в такой ситуации Ландо будет трудно».

Монтойя считает, что если Норрис всерьез хочет побороться с Ферстаппеном за титул, ему нужно действовать агрессивнее:

«Когда у вас есть такой парень, как Ландо – очень быстрый и при этом очень чисто ведущий борьбу гонщик, – в борьбе за титул с таким пилотом, как Макс, Ландо не стоит пускаться в рассуждения о том, как он уважает Макса и вообще считает лучшим в мире гонщиком! Он может так думать, но не должен говорить этого на публике.

Мне очень нравится Ландо, но ему стоит поменьше болтать и перестать строить из себя жертву. Изображая жертву, чемпионат ты не выиграешь. Ты можешь выиграть пару битв, но ты точно проиграешь войну», – рассказал Монтойя.

Норрис ментально не готов к титулу «Ф-1». «Ред Булл» надломил и его, и «Макларен»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакларен
logoРед Булл
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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