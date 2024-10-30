Бывший главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда станет спортивным директором «Заубера»

Иньяки Руэда перешел в «Заубер ».

Бывший главный стратеги «Феррари» потерял место в команде в рамках перестановок, которые осуществил Фредерик Вассер . Теперь же Руэда продолжит карьеру в «Заубер-Ауди» и займет должность спортивного директора команды.

На этом посту Руэда заменит одного из старейших специалистов в паддоке Беата Цандера, который в свою очередь получит новую должность директора планирования программ и операций.

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