Бывший главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда станет спортивным директором «Заубера»
Иньяки Руэда перешел в «Заубер».
Бывший главный стратеги «Феррари» потерял место в команде в рамках перестановок, которые осуществил Фредерик Вассер. Теперь же Руэда продолжит карьеру в «Заубер-Ауди» и займет должность спортивного директора команды.
На этом посту Руэда заменит одного из старейших специалистов в паддоке Беата Цандера, который в свою очередь получит новую должность директора планирования программ и операций.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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