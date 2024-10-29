Скрытая магия «Ф-1» в Мексике: «Хаас» = «Ред Булл», оператора чуть не прибили в аварии, сальто в гараже «Феррари»

Что вы могли пропустить.

«Формула-1» – супертехнологичный и крайне нагруженный вид спорта: это и его сила, и его слабость. Трек и болиды увешаны сотнями камер и датчиков, команды и сотни тысяч фанатов снимают террабайты контента и за уик-энд, и на отсмотр всех-всех данных, видео, повторов и в принципе моментов иногда уходит пара дней.

Зато какие же бриллианты попадаются среди того, что не уходит в телетрансляции или оказывается скрытым другими главными скандалами или титульными разборками! Собрали для вас сейчас самое-самое с Гран-при Мексики, что вы так могли пропустить.

«Хаас» = «Ред Булл». И «Макларен»

Американская команда набрала на Гран-при Мексики 8 очков благодаря 7-му и 9-му местам Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга – и только еще сильнее укрепилась на 6-м месте Кубке конструкторов. И вообще «Хаас» еще никогда не выглядел настолько мощно и стабильно.

Классный контроль над износом покрышек после глубоких тестов на предсезонке, внедрение обновлений только при уверенности в их стабильной работе, полная власть над настройками и их точный подбор, планомерное развитие весь год (завершившееся альянсом с «Тойотой») – все сложилось.

И как главный результат и финализация феноменального скачка – темп Магнуссена в Мехико. Он оказался быстрее «Ред Булл» Ферстаппена на последнем отрезке – самом трудном: при более прохладных условия на самом жестком «харде».

Более того, средний темп Кевина по гонке оказался лучше, чем у самой сбалансированной машины пелотона – «Макларена» (хоть и под управлением Оскара Пиастри).

Чем не чудо?

Оператора чуть не зашибло в аварии

Гран-при начался крайне красочным и опасным крэшем Алекса Албона и Юки Цуноды – оба пилота разбили болиды второй раз за уик-энд:

Однако в наибольшей опасности оказался оператор, снимавший со стационарной камеры старт – только посмотрите, в каких же миллиметрах от него разбилось антикрыло «РБ»!

Ну не везунчик?

Два сальто в боксах «Феррари»

А вы знали, что в «Ф-1» суперлюди и супергерои не только управляют болидами, но и их обслуживают? Ведь для экспресс-пересборки такой сложной техники за считанные часы и минуты действительно требуется экстраординарная подготовка.

И она есть как минимум у одного механика «Феррари» – сперва он показал ее в практике, а затем на праздновании победы!

Новый герой соцсетей в Италии теперь – не только победитель Карлос Сайнс!

Пит-стоп «Макларен» быстрее 2-х секунд

Да, насчет супергероев-механиков: пит-стопы быстрее двух секунд стали вроде бы обыденностью и уже не так поражают, когда мы видим такие показатели…

Но просто посмотрите еще раз, как же красиво ребята из «Макларена» проводят экспресс-обслуживание болида Оскара Пиастри!

Настоящая магия!

Взаимные фотобомбы «Макларена» и «Феррари»

Еще одно напоминание того, как годы доминирования «Мерседеса» и «Ред Булл» сплотили и сдружили некогда антагонистов 90-х и 2000-х. Эры противостояния времен Сенны-Проста и Шумахера-Хаккинена давно в прошлом – теперь пилот Скудерии Карлос Сайнс запросто забеает в боксы бывшей команды….

Чтобы потом получить ответку босса главных конкурентов Зака Брауна.

Такая дружба в нынешней «Ф-1» – ну не еще один ли пример настоящей магии?

Что еще почитать про великолепный Гран-при Мексики?

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson; formula1.com