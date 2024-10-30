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Тото Вольфф: «Знаем, что в Бразилии «Мерседесу» будет трудно соперничать с «Феррари» и «Маклареном»

Вольфф оценил шансы «Мерседеса» на предстоящем Гран-при Бразилии.

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что оставшиеся гонки «Мерседес» в основном будет посвящать различным тестам и подготовке к сезону-2025, учитывая текущее положение конюшни.

«Мерседес» занимает 4-е место в Кубке конструкторов – на счету команды 366 очков. И позиция «Мерседеса» до конца сезона точно не изменится, поскольку отставание от «Ред Булл» (3-е место) составляет 146 очков, а преимущество над «Астон Мартин» (5-е место) составляет 280 очков.

«Последние гонки в Остине и Мехико прошли для «Мерседеса» не слишком гладко, так что мы надеемся исправить ситуацию и лучше провести уик-энд в Интерлагосе. Несмотря на трудности, с которыми команда столкнулась на этапах в США и Мексике, мы многому научились.

С учетом текущего положения команды в общем зачете, мы смогли без какого-либо вреда для себя протестировать несколько полезных вещей. И хотя мы по-прежнему стремимся добиваться максимально возможного результата в каждый уик-энд, эти тесты и находки помогут «Мерседесу» упрочить свои позиции в 2025 году.

Если говорить о шансах, то мы знаем, что нам будет трудно соперничать с «Феррари» и «Маклареном», которые очень сильно смотрелись в последних гонках. Но мы все равно будем упорно трудиться, а там посмотрим, где мы окажемся относительно конкурентов», – рассказал Вольфф.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
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