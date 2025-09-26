Шарль Леклер об идее вернуть V8: «Предпочел бы вернуться к обычным двигателям – особенно из-за звука»
Леклер поддержал предложение вернуть V8 в «Ф-1».
Пилот «Феррари» прокомментировал идею ФИА о переходе «Ф-1» на моторы V8 в будущем.
«Я бы хотел, чтобы мы к этому вернулись. Было бы приятно услышать этот шум. Я бы предпочел вернуться к обычным двигателям V8 или V10. Особенно из-за звука – вот по чему я больше всего скучаю в этом спорте. Именно поэтому я полюбил его.
Я из Монако и помню: когда болиды «Ф-1» гоняли здесь, то у меня были мурашки по коже – не думаю, что сейчас можно испытать такое. А жаль», – сказал Леклер.
