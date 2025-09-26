Ральф Шумахер о 4-м месте Антонелли: «Не думаю, что Сайнсу снова откроется дверь в «Мерседес»

Ральф Шумахер изменил мнение о ситуации в «Мерседесе».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал 4-е место Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана.

Ранее эксперт предложил «Мерседесу» подписать Карлоса Сайнса .

«В «Ф-1» все недолговечно. Кими Антонелли провел важный уик-энд в Баку, где принес хороший результат, хотя на него оказывалось давление.

Этот результат также важен «Мерседесу». Не один Кими находился под давлением – Тото Вольфф тоже его испытывал. Он решил посадить Кими в кокпит после Льюиса Хэмилтона.

Кими провел приличный уик-энд. Теперь он может отталкиваться от этого для дальнейшего развития. Вот почему я не думаю, что эта дверь снова откроется Карлосу Сайнсу», – считает Ральф.

Ральф Шумахер предложил «Мерседесу» подписать Сайнса: «Карлос доступен в любой момент, он первый, кто приходит на ум»

