Грожан проводит тесты «Ф-1» в шлеме, подготовленном его детьми к Гран-при Абу-Даби-2020

Грожан вернулся за руль «Хааса» в особом шлеме.

Экс-пилот «Хааса » Ромен Грожан сел за руль машины «Формулы-1» впервые после аварии на Гран-при Бахрейна -2020.

Француз проводит тесты за рулем «Хааса » 2023 года VF-23 на трассе в Муджелло. Также болидом будет управлять Джеймс Хинчклифф , ведущий F1 TV и бывший гонщик «Индикара ».

На автодроме присутствуют руководитель «Феррари » Фредерик Вассер и глава команды «Хаас» Аяо Комацу, который вернулся к роли гоночного инженера Грожана.

Ромен использует шлем, дизайн которого создали его дети для Гран-при Абу -Даби-2020. Пилот из-за ожогов не выступил в гонке, которая должна была стать последней для него в «Ф-1».

Грожан вернется в болид «Ф-1» и проведет первые тесты за «Хаас» после аварии 2020 года

Фото: сайт «Формулы-1»