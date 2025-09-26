Эндрю Шовлин: «Мерседес» должен частично взять ответственность за трудности Антонелли»

В «Мерседесе» признали, что частично ответственны за провалы Антонелли.

Главный гоночный инженер «Мерседеса » Эндрю Шовлин считает, что команда тоже несет ответственность за трудности Кими Антонелли в недавних гонках.

«Что касается Зандворта, то он приехал, чтобы провести сессию в симуляторе, но у нас возникли некоторые проблемы – из-за чего у него не получилось нормально подготовиться.

После он допустил ошибку в первой практике – думаю, нам нужно частично взять ответственность за это, так как мы не смогли предоставить ему возможность подготовиться к уик-энду.

Перед этапом в Баку он снова работал с нами и провел много времени в симуляторе, проехав две-три гоночные дистанции, чтобы подготовиться к заезду.

Еще в начале сезона он показал достаточно, чтобы оправдать наши ожидания по поводу своего таланта. Конечно, после ряда не лучших выступлений и не того количества очков, что у Джорджа [Расселла], давление выросло. Нам нужно помочь ему справиться с этим», – отметил Шовлин.

