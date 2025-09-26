Пьер Ваше: «Шансы Ферстаппена на титул? Не знаю. Задача «Ред Булл» – второе место в Кубке конструкторов»

В «Ред Булл» оценили прогресс в работе с болидом.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше выразил сомнения насчет шансов Макса Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025, несмотря на прогресс команды.

«Мы привезли новое днище. Похоже, оно работает. Возможно, помогли определенные настройки, которые позволили нам бороться. Похоже, мы снова более конкурентоспособные на трассах с низким уровнем прижимной силы.

Посмотрим, где мы окажемся в Сингапуре . Для нас это обычно не самая подходящий трек – это станет настоящей проверкой. Если мы окажемся там конкурентоспособными и не потеряем слишком много позиций, то мы со всем разберемся.

Шансы Макса Ферстаппена на титул? Не знаю насчет этого. Мы идем от гонки к гонке. Нужно понимать, что выиграть гонку очень сложно. Мы выиграли две подряд – слишком рано говорить, что мы включились в борьбу.

Наша задача – сделать болид максимально быстрым, а также победить «Феррари » и «Мерседес » в Кубке конструкторов», – отметил Ваше.

