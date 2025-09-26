  • Спортс
Пьер Ваше: «Шансы Ферстаппена на титул? Не знаю. Задача «Ред Булл» – второе место в Кубке конструкторов»

В «Ред Булл» оценили прогресс в работе с болидом.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше выразил сомнения насчет шансов Макса Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025, несмотря на прогресс команды.

«Мы привезли новое днище. Похоже, оно работает. Возможно, помогли определенные настройки, которые позволили нам бороться. Похоже, мы снова более конкурентоспособные на трассах с низким уровнем прижимной силы.  

Посмотрим, где мы окажемся в Сингапуре. Для нас это обычно не самая подходящий трек – это станет настоящей проверкой. Если мы окажемся там конкурентоспособными и не потеряем слишком много позиций, то мы со всем разберемся.

Шансы Макса Ферстаппена на титул? Не знаю насчет этого. Мы идем от гонки к гонке. Нужно понимать, что выиграть гонку очень сложно. Мы выиграли две подряд – слишком рано говорить, что мы включились в борьбу.

Наша задача – сделать болид максимально быстрым, а также победить «Феррари» и «Мерседес» в Кубке конструкторов», – отметил Ваше.   

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
Пьер Ваше
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Италии
logoМерседес
logoРед Булл
logoФеррари
