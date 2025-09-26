Франко Колапинто о шансах сохранить место в «Альпин»: «Не задумываюсь об этом»
Колапинто оценил вероятность сохранить место в «Альпин».
Пилот «Альпин» поделился мнением насчет того, удастся ли ему остаться в команде после сезона-2025.
«Не знаю, я об этом не задумываюсь. Я хочу продолжать развиваться в этом году. Мне еще предстоит многое выяснить и многому научиться.
Ощущения от управления болидом стали лучше. Не секрет, что машина не в лучшем положении, для набора очков не хватает темпа.
Но придет время, когда все получится – и я хочу быть готовым к этому. Это главная цель на данный момент: работать от гонки к гонке, от момента к моменту и посмотреть, где мы окажемся», – отметил Колапинто.
Франко Колапинто: «Верю, что Бриаторе выведет «Альпин» вперед»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости