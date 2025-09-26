  • Спортс
  • Джо Сейвард: «Говорят, Азербайджан рассматривает переезд Гран-при на стационарный автодром»
1

Джо Сейвард: «Говорят, Азербайджан рассматривает переезд Гран-при на стационарный автодром»

Гонка в Баку может переехать на другую трассу, заявил Сейвард.

Журналист и инсайдер Джо Сейвард поделился информацией о будущем Гран-при Азербайджана.

«Во время уик-энда появилась ожидаемая новость о том, что контракт на проведение этапа продлили до 2030 года – еще на четыре сезона. И это интересно, учитывая то, что другие гонки заключают сделки на десять лет. Но, похоже, «Ф-1» не хочет подписываться с Баку на слишком длительный срок – возможно, появятся более логичные претенденты.

Городской автодром в Баку обеспечивает зрелищную борьбу и оказал потрясающий эффект на туризм в Азербайджане, но город из-за этого «встает», и, говорят, азербайджанское правительство рассматривает переезд на стационарный автодром.

«Ф-1» была бы счастлива, если бы сооружения в паддоке стали лучше (было довольно страшно, когда поднимался ветер), но у нее нулевой интерес к переезду куда-то на задворки. То, что привлекает «Ф-1» в Баку – это трасса. Азербайджан не играет стратегической роли для «Ф-1».

Возможно, «Ф-1» предпочтет перенести Гран-при в Стамбул, и это куда более логичное место, где есть отличный трек (наверное, сейчас его нужно немного освежить), а правительство, как считается, поддерживает возрождение этапа. Но в данный момент в Баку готовы платить больше, поэтому Стамбулу и другим кандидатам придется подождать», – написал Сейвард.

Набег кошек на «Ф-1» в Баку! Почему их тут так много?

Баку во время «Ф-1» и сутки спустя: трек уже разобрали, машины и люди вместо болидов!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Джо Сейварда
Гран-при Азербайджана
Джо Сейвард
logoФормула-1
Гран-при Турции
