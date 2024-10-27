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Компания Telmex может перестать поддерживать «Ред Булл» в качестве спонсора (ESPN)

Главный спонсор Переса может прекратить поддержку «Ред Булл».

Как сообщается, телекоммуникационная компания Telmex рассматривает возможность прекращения сотрудничества с командой «Ред Булл».

Telmex является главным и основным спонсором Серхио Переса с момента его дебюта в «Формуле-1» в 2011 году. Председателем совета директоров компании является миллиардер Карлос Слим.

Отмечается, что решение Слима сократить поддержку непосредственно «Ред Булл» связано с тем, что австрийская команда не так давно заключила новый контракт с другой  телекоммуникационной компанией – AT&T. И спонсирование команды сразу двумя компаниями одного и того же профиля кажется Слиму непродуктивным.

При этом Telmex продолжит выступать в качестве спонсора непосредственно Серхио Переса.

Похожая ситуация уже возникали в 2013 году, когда Перес выступал за «Макларен», а крупным спонсором команды была компания Vodafone.

Миллиардер Слим: «У Переса и «Ред Булл» контракт. Не понимаю, почему у стольких людей сомнения»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
Карлос Слим
logoСерхио Перес
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