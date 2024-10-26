Миллиардер Слим: «У Переса и «Ред Булл» контракт. Не понимаю, почему у стольких людей сомнения»
Многолетний спонсор Переса уверен, что гонщик останется в «Ред Булл».
Мексиканский бизнесмен Карлос Слим – один из богатейших людей мира, поддерживавший Серхио Переса на протяжении всей карьеры – высказался о потенциальном уходе пилота из «Ред Булл».
«Не понимаю, почему у стольких людей сомнения. У него контракт, он сам это подтвердил. Как и Кристиан Хорнер», – заявил миллиардер перед Гран-при Мехико.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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