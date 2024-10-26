Гельмут Марко о Пиастри и «Ред Булл»: «Я часто беседую с Уэббером, люди выдумывают всякое»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что его слова о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри и его менеджере Марке Уэббере были восприняты неверно.
Ранее Марко заявил, что Уэббер «настойчиво стремится к переговорам», Пиастри ответил, что «определенно» не рассматривает переход в «Ред Булл».
«Это была беседа с Марком Уэббером. И да, такое происходит довольно часто. Он очень долго выступал за нас, был очень успешным, а потом люди снова начинают выдумывать всякое.
Насколько я знаю, у [Пиастри] все еще остается два года по контракту», – сказал Гельмут в эфире немецкого Sky.
Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»
Оскар Пиастри не рассматривает переход в «Ред Булл»: «Что за неделя в «Ф-1» без комментариев Марко»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий