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Гельмут Марко о Пиастри и «Ред Булл»: «Я часто беседую с Уэббером, люди выдумывают всякое»

Марко пояснил высказывания об интересе Пиастри к «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что его слова о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри и его менеджере Марке Уэббере были восприняты неверно.

Ранее Марко заявил, что Уэббер «настойчиво стремится к переговорам», Пиастри ответил, что «определенно» не рассматривает переход в «Ред Булл».

«Это была беседа с Марком Уэббером. И да, такое происходит довольно часто. Он очень долго выступал за нас, был очень успешным, а потом люди снова начинают выдумывать всякое.

Насколько я знаю, у [Пиастри] все еще остается два года по контракту», – сказал Гельмут в эфире немецкого Sky.

Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»

Оскар Пиастри не рассматривает переход в «Ред Булл»: «Что за неделя в «Ф-1» без комментариев Марко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
возможные переходы
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