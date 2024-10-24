Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»

Марко не исключил, что Пиастри окажется в «Ред Булл» в 2026 году.

«Ред Булл» заинтересован в переходе Оскара Пиастри из «Макларена », утверждает F1-Insider.

План состоит в том, чтобы австралиец стал напарником Макса Ферстаппена в 2026 году или заменил чемпиона, если тот уйдет в «Мерседес » или «Астон Мартин». Трансфер в «Мерседес» издание называет «особенно реалистичным вариантом» для нидерландца.

Более того, соотечественник и менеджер Пиастри Марк Уэббер часто общается с Кристианом Хорнером – руководителем «Ред Булл» и своим бывшим боссом во время выступлений в «Формуле-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил изданию, что данная информация не является беспочвенной:

«Скажем так, Марк Уэббер настойчиво стремится к переговорам».

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