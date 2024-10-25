Оскар Пиастри не рассматривает переход в «Ред Булл»: «Что за неделя в «Ф-1» без комментариев Марко»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ред Булл» в 2026 году.
По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, менеджер пилота Марк Уэббер «настойчиво» добивается переговоров с чемпионами мира.
Перед Гран-при Мехико Пиастри ответил на вопрос, стоит ли тема трансфера в «Ред Булл» на повестке дня:
«Определенно нет. Я очень счастлив там, где нахожусь, у меня контракт еще на два года после нынешнего, и я точно не рассматриваю уход куда-либо.
Что за неделя в «Ф-1» без комментариев Гельмута».
У Оскара спросили, удивляют ли его подобные слухи.
«Не то чтобы сильно. Это приятный комплимент, я бы сказал. Но, повторюсь, я очень счастлив там, где я сейчас. Есть достаточно большой пул гонщиков, из которых команда может выбрать, если пожелает», – отреагировал австралиец.
Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»
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