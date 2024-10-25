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Оскар Пиастри не рассматривает переход в «Ред Булл»: «Что за неделя в «Ф-1» без комментариев Марко»

Пиастри отрицает интерес к «Ред Булл».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ред Булл» в 2026 году.

По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, менеджер пилота Марк Уэббер «настойчиво» добивается переговоров с чемпионами мира.

Перед Гран-при Мехико Пиастри ответил на вопрос, стоит ли тема трансфера в «Ред Булл» на повестке дня:

«Определенно нет. Я очень счастлив там, где нахожусь, у меня контракт еще на два года после нынешнего, и я точно не рассматриваю уход куда-либо.

Что за неделя в «Ф-1» без комментариев Гельмута».

У Оскара спросили, удивляют ли его подобные слухи.

«Не то чтобы сильно. Это приятный комплимент, я бы сказал. Но, повторюсь, я очень счастлив там, где я сейчас. Есть достаточно большой пул гонщиков, из которых команда может выбрать, если пожелает», – отреагировал австралиец.

Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»

Ральф Шумахер: «Пиастри стал бы идеальным сменщиком Ферстаппена в «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
возможные переходы
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