Джордж Расселл о 4-м месте в Бразилии: «В этом сезоне провел только два слабых уик-энда – и это один из них»

Расселл считает плохим свое выступление в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 4-е место на Гран-при Сан-Паулу, где его напарник Кими Антонелли финишировал 2-м.

«Думаю, я сделал все возможное. Весь уик-энд у меня были проблемы с темпом. Кими невероятно выступал последние несколько дней – а я завершил уик-энд с 3-м местом в квалификации и сегодняшним [воскресным] 4-м.

Когда ты чувствуешь, что находишься не в лучшей форме, и все равно финишируешь на таких позициях, то должен быть доволен таким результатом.

В целом мы проводим очень сильный сезон. Невозможно выступать идеально каждую гонку. Думаю, мы провели только два слабых уик-энда – и это один из них. Но с точки зрения результата мы выступили лучше, чем ожидалось.

Теперь цель – забрать 2-е место в командном зачете. Мы сделали хороший шаг в эту сторону», – отметил Расселл .

