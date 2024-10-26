Тото Вольфф: «Основная проблема «Мерседеса» – очень узкий диапазон рабочих настроек болида»

Вольфф оценил перспективы команды на Гран-при Мехико.

Исполнительный директор «Мерседеса » отметил, что в квалификации команда имеет шансы на то, чтобы претендовать на самые высокие места, но вот в гоночном темпе на данный момент уступает прямым конкурентам.

«В последних гонках ребятам в боксах приходилось справляться с серьезными ударами. И я могу сказать, что механики сегодня за ночь проделали просто невероятную работу.

Шасси вчера было повреждено. И мы сможем его починить, здесь, в Мехико, оно использоваться не будет. Что общего настроя, то он колеблется. В одной сессии мы оказываемся быстрее всех, а в другой внезапно отстаем от лидеров на 0,5 секунды. Так что сейчас сложно понять, что происходит на самом деле.

Думаю, основная проблема в том, что у машины очень узкий диапазон рабочих настроек. И когда нам удается проехать хороший круг – мы оказываемся очень быстры. Вы могли это видеть, например, в прохладных условиях на этапах в Спа и Сильверстоуне, где мы были быстрее всех.

Прохладная погода – это хорошо для нас, как и высокие скорости. А вот низкоскоростные повороты нашей машине не нравятся. В жарких условиях машине не хватает сцепления с трассой. Если попасть в настройки – мы можем быть очень быстры на одном круге. На длинной дистанции гонки «Мерседес» здесь, вероятно, третья-четвертая команда по скорости», – рассказал Вольфф .

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