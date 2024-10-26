Андреа Кими Антонелли: «В этот раз я пилотировал намного спокойнее и не хотел рисковать»

Антонелли оценил свое выступление в практике в Мехико.

Будущий пилот «Мерседеса » провел за команду первую сессию пятничных свободных заездов, подменяя Льюиса Хэмилтона.

«Все прошло намного лучше, чем в Монце, определенно. В этот раз я пилотировал намного спокойнее. Я не хотел рисковать. Мне просто хотелось чисто провести сессию, проехать побольше кругов, лучше понять машину, больше понять в работе шин.

И в целом, как мне кажется, все прошло неплохо. Да, разумеется, я чувствовал, что не гоню на пределе и не выжимаю из машины максимум, но это был сознательный выбор, я просто хотел чисто провести сессию.

Я просто старался наращивать уверенность с каждым кругом. Я ведь впервые выступал на этой трассе, поэтому старался узнать как можно больше.

Что касается инцидента [Ангтонелли повредил машину, проехав по небольшому обломку], то я этот обломок просто не видел. Досадно, что в результате днище машины было повреждено. Так что да, все прошло не идеально, но мне все-таки удалось проехать достаточно много кругов», – рассказал Антонелли .

Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?