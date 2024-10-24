Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»

Алонсо оценил, сколько еще гонок проведет в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал беспрецедентное достижение – Гран-при Мехико станет для испанца 400-м в «Формуле-1».

Контракт Фернандо с «Астон Мартин» действует по меньшей мере до конца 2026 года.

«Приятно достичь такой отметки. Конечно, чемпионства и победы в гонках важнее всего, но в то же время это демонстрирует мою любовь к спорту и дисциплину, которая необходима для выступлений на очень высоком уровне на протяжении более чем 20 лет.

За этот период я достиг того, о чем мечтает любой гонщик – стал чемпионом мира. Кроме того, невероятными впечатлениями были сражения с одними из лучших пилотов в мире на величайших автодромах.

Не думаю, что я добавлю 400 гонок к уже имеющимся, но надеюсь, что проведу еще минимум 40 или 50 в ближайшие годы.

Я считаю, что современная «Ф-1» не так нагружает тело, как было в предыдущие годы, и это позволяет выступать дольше. Разумеется, это все еще огромный вызов с физической точки зрения, но технологии в «Ф-1» поменялись, и пилотам стало чуть проще в болидах. Удобство посадки, безопасность, шлемы – все изменилось в лучшую сторону.

Темп машин по воскресеньям тоже стал мягче для нас, чем в прошлом. В наши дни машины начинают гонку с полными баками, так что необходимо беречь шины и энергию по ходу заезда – мы не выжимаем из болидов максимум на протяжении длительных отрезков.

Единственным по-настоящему требовательным моментом уик-энда обычно является квалификация, а она очень короткая, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы поспевать за молодыми гонщиками в плане физической формы.

Я люблю «Ф-1» и гонки как никогда. Я люблю соревноваться и каждый день выжимать из себя все. Я постоянно нахожусь в поиске того самого лишнего процента и по-прежнему пытаюсь прибавлять», – сказал двукратный чемпион мира в подкасте Beyond The Grid.

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