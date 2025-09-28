Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»

Штайнер прокомментировал будущее Хорнера.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о будущем экс-шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера .

«Я думаю, он еще немного подождет. Он настроен вернуться, но сейчас, как мне кажется, для него нет ничего подходящего – того, что соответствовало бы его желаниям.

Думаю, он хочет быть в команде, которой владеет. Но вряд ли что-то сейчас продается. Я знаю, что у него много денег, но его средств недостаточно для покупки команды. Ему далеко до этого.

Он бы не стал брать другую должность, кроме как руководителя команды. Даже если бы он пошел в «Альпин » работать с Флавио [Бриаторе ], это не сработало бы. Флавио и он в руководстве – тогда Флавио пришлось бы уйти. Но похоже, он никуда не собирается в ближайшее время», – отметил Штайнер.

