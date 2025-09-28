  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»
0

Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»

Штайнер прокомментировал будущее Хорнера.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем экс-шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Я думаю, он еще немного подождет. Он настроен вернуться, но сейчас, как мне кажется, для него нет ничего подходящего – того, что соответствовало бы его желаниям.

Думаю, он хочет быть в команде, которой владеет. Но вряд ли что-то сейчас продается. Я знаю, что у него много денег, но его средств недостаточно для покупки команды. Ему далеко до этого.

Он бы не стал брать другую должность, кроме как руководителя команды. Даже если бы он пошел в «Альпин» работать с Флавио [Бриаторе], это не сработало бы. Флавио и он в руководстве – тогда Флавио пришлось бы уйти. Но похоже, он никуда не собирается в ближайшее время», – отметил Штайнер.  

Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» лучше без Хорнера. Мекьес – хороший лидер»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoГюнтер Штайнер
logoФлавио Бриаторе
logoХаас
logoчемпионат мира MotoGP
logoРед Булл
Тек 3
logoАльпин
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Умер экс-владелец команды «Ф-1» Озелла
28 минут назад
Фернандо Алонсо о 12 годах без побед в «Ф-1»: «Это не кажется правильным»
249 минут назад
Флавио Бриаторе: «До Алонсо «Ф-1» даже не транслировали в Испании, были одни мотогонки»
сегодня, 16:13
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
сегодня, 15:38
Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»
1сегодня, 15:20
Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»
9сегодня, 14:53
Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»
2сегодня, 14:52
MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»
1сегодня, 14:20
Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»
сегодня, 14:16
Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
2сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19