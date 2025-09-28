Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»

Вильнев прокомментировал слова Норриса.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о положении Ландо Норриса в текущем сезоне.

«Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда. Ни один пилот, ни один спортсмен так не говорит. Это способ избавиться от давления. Все знают, что про них пишут. Это всегда оказывает воздействие – даже когда ты не хочешь. Это вертится у тебя в мыслях.

Ландо говорит так, чтобы попытаться минимизировать эффект. Приходится, ведь ты не хочешь, чтобы давление влияло на тебя так сильно. Его слов достаточно, чтобы понять, что все это влияет на него», – отметил Вильнев.

