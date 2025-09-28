  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»
0

Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»

Вильнев прокомментировал слова Норриса.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о положении Ландо Норриса в текущем сезоне.

«Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда.  Ни один пилот, ни один спортсмен так не говорит. Это способ избавиться от давления. Все знают, что про них пишут. Это всегда оказывает воздействие – даже когда ты не хочешь. Это вертится у тебя в мыслях.

Ландо говорит так, чтобы попытаться минимизировать эффект. Приходится, ведь ты не хочешь, чтобы давление влияло на тебя так сильно. Его слов достаточно, чтобы понять, что все это влияет на него», – отметил Вильнев.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPFans
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoЖак Вильнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»
2 минуты назад
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
22 минуты назад
Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»
40 минут назад
Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»
7сегодня, 14:53
Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»
2сегодня, 14:52
MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»
сегодня, 14:20
Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
2сегодня, 13:55
Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»
сегодня, 13:40
Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»
сегодня, 13:15
Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»
1сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19