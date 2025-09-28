  • Спортс
  • Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»

Алонсо объяснил главную трудность сезона-2026.

Пилот «Астон Мартин» поделился ожиданиями от следующего сезона.

«С точки зрения пилотажного стиля и особенностей тренировок я не думаю, что мы изменим свой подход за зиму. Для нас важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории, ведь помимо того, что будет рекордное количество этапов [24], у нас будет больше предсезонных тестов.

Зимой мы привыкли к тому, что у нас есть свободное время с первой-второй недели декабря и до февраля. Мы можем потренироваться или немного отдохнуть после прошедшего сезона.

Но этой зимой отпуск будет очень коротким. Он начнется где-то с середины декабря и продлится до первой недели января, ведь нам еще нужно подогнать сиденье и все в этом духе. Это будет очень требовательный период для пилотов», – отметил Алонсо.  

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
