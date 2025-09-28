Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»

Алонсо объяснил главную трудность сезона-2026.

Пилот «Астон Мартин » поделился ожиданиями от следующего сезона.

«С точки зрения пилотажного стиля и особенностей тренировок я не думаю, что мы изменим свой подход за зиму. Для нас важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории, ведь помимо того, что будет рекордное количество этапов [24], у нас будет больше предсезонных тестов.

Зимой мы привыкли к тому, что у нас есть свободное время с первой-второй недели декабря и до февраля. Мы можем потренироваться или немного отдохнуть после прошедшего сезона.

Но этой зимой отпуск будет очень коротким. Он начнется где-то с середины декабря и продлится до первой недели января, ведь нам еще нужно подогнать сиденье и все в этом духе. Это будет очень требовательный период для пилотов», – отметил Алонсо .

