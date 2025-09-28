MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»

Маркес поделился мнением об испытаниях на пути к триумфу.

Гонщик «Дукати » Марк Маркес, вновь ставший чемпионом MotoGP на Гран-при Японии, высказался о боли, через которую прошел из-за травмы 2020 года и последующих операций.

«Я не знал о [хэштеге] «Больше, чем число» – так и есть. Это больше, чем титул. Еще до завоевания я говорил, что это самый трудный вызов в моей карьере.

Падать, когда ты на вершине горы, наслаждаешься славой каждый уик-энд и выигрываешь чемпионства, гораздо [больнее]. Ты даже не лежишь на земле – ты опускаешься под землю. Выбраться в одиночку невозможно, и многие, многие люди мне помогали.

Шесть лет назад я не знал, что значит страдать. Я наслаждался славой всю карьеру с 2010 года. Да, были травмы, но через три месяца, через четыре месяца все проходило, и я снова начинал побеждать.

Когда на протяжении четырех лет у тебя четыре разные операции на руке… При этой процедуре я сломал другую кость, дважды испытывал двойное зрение. Было невероятно тяжело.

Но мы все люди. Я такой же, как ты. У тебя – один талант, у меня другой, у кого-то еще – третий, но все мы люди и просто делаем все, что можем», – заявил испанец.

