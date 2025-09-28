  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»
0

MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»

Маркес поделился мнением об испытаниях на пути к триумфу.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес, вновь ставший чемпионом MotoGP на Гран-при Японии, высказался о боли, через которую прошел из-за травмы 2020 года и последующих операций.

«Я не знал о [хэштеге] «Больше, чем число» – так и есть. Это больше, чем титул. Еще до завоевания я говорил, что это самый трудный вызов в моей карьере.

Падать, когда ты на вершине горы, наслаждаешься славой каждый уик-энд и выигрываешь чемпионства, гораздо [больнее]. Ты даже не лежишь на земле – ты опускаешься под землю. Выбраться в одиночку невозможно, и многие, многие люди мне помогали.

Шесть лет назад я не знал, что значит страдать. Я наслаждался славой всю карьеру с 2010 года. Да, были травмы, но через три месяца, через четыре месяца все проходило, и я снова начинал побеждать.

Когда на протяжении четырех лет у тебя четыре разные операции на руке… При этой процедуре я сломал другую кость, дважды испытывал двойное зрение. Было невероятно тяжело.

Но мы все люди. Я такой же, как ты. У тебя – один талант, у меня другой, у кого-то еще – третий, но все мы люди и просто делаем все, что можем», – заявил испанец.

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

MotoGP. Марк Маркес: «Это была борьба Марка против Марка. Я сражался, сражался и снова победил. Я в мире с собой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Японии MotoGP
Дукати
logoМарк Маркес
logoчемпионат мира MotoGP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»
2 минуты назад
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
22 минуты назад
Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»
40 минут назад
Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»
7сегодня, 14:53
Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»
2сегодня, 14:52
Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»
сегодня, 14:16
Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
2сегодня, 13:55
Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»
сегодня, 13:40
Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»
сегодня, 13:15
Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»
1сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19