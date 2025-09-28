Умер экс-владелец команды «Ф-1» Озелла

Энцо Озелла ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Итальянец был владельцем команды «Озелла», которая пришла в «Формулу-1» в 1980 году после девяти лет выступлений в младших сериях, в том числе «Формуле-2» и «Формуле-3».

Коллектив, базировавшийся под Турином, продержался в «Ф-1» до 1990 года, дважды попав в очки. Лучшим результатом «Озеллы» стало четвертое место Жана-Пьера Жарье на Гран-при Сан-Марино-1982.

