Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»

Алонсо заявил, что иногда был слишком уверен в себе.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отреагировал на предположения о том, что успешные выступления в других сериях стали подтверждением его таланта для самого себя в тяжелые годы – испанец побеждал в Ле-Мане и Дайтоне.

«Я всегда был крайне уверен в себе – такой проблемы не было! Пожалуй, порой даже слишком.

Не знаю, какая ситуация у других спортсменов, однако у меня никогда не было никаких сомнений в своих способностях», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

