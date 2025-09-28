Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»
Алонсо заявил, что иногда был слишком уверен в себе.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на предположения о том, что успешные выступления в других сериях стали подтверждением его таланта для самого себя в тяжелые годы – испанец побеждал в Ле-Мане и Дайтоне.
«Я всегда был крайне уверен в себе – такой проблемы не было! Пожалуй, порой даже слишком.
Не знаю, какая ситуация у других спортсменов, однако у меня никогда не было никаких сомнений в своих способностях», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
