  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»
7

Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»

Алонсо заявил, что иногда был слишком уверен в себе.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на предположения о том, что успешные выступления в других сериях стали подтверждением его таланта для самого себя в тяжелые годы – испанец побеждал в Ле-Мане и Дайтоне.

«Я всегда был крайне уверен в себе – такой проблемы не было! Пожалуй, порой даже слишком.

Не знаю, какая ситуация у других спортсменов, однако у меня никогда не было никаких сомнений в своих способностях», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»

Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logo24 часа Ле-Мана
24 часа Дайтоны
logoФернандо Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»
49 секунд назад
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
20 минут назад
Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»
38 минут назад
Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»
2сегодня, 14:52
MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»
сегодня, 14:20
Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»
сегодня, 14:16
Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
2сегодня, 13:55
Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»
сегодня, 13:40
Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»
сегодня, 13:15
Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»
1сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19