Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»

Браун заявил, что акции «Макларена» проданы.

Исполнительный директор «Макларена» подтвердил продажу акций гоночного подразделения компании.

В начале сентября сообщалось, что бахрейнский суверенный фонд Mumtalakat и автомобильная инвестиционная группа CYVN Hodings, которые уже владеют компанией «Макларен», планировали приобрести еще 30% «Макларен Рейсинг».

«Мы все сделали», – заявил Браун.

Это означает, что обе компании теперь владеют 100% гоночного подразделения.

«Спорт сейчас на пике, по всем показателям. Спрос на команды очень высок. Не так давно «Либерти Медиа» приобрела «Ф-1» и ввела лимит бюджетов, что обеспечило финансовую стабильность и конкурентоспособность.

Это здорово. Фанатов десятки и сотни миллионов, появляются спонсоры, партнеры – все не так, как раньше. Спорт на пике – и это может долго продлиться», – добавил Зак.

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
