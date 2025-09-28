Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»

Браун заявил, что акции «Макларена» проданы.

Исполнительный директор «Макларена» подтвердил продажу акций гоночного подразделения компании.

В начале сентября сообщалось, что бахрейнский суверенный фонд Mumtalakat и автомобильная инвестиционная группа CYVN Hodings, которые уже владеют компанией «Макларен», планировали приобрести еще 30% «Макларен Рейсинг».

«Мы все сделали», – заявил Браун .

Это означает, что обе компании теперь владеют 100% гоночного подразделения.

«Спорт сейчас на пике, по всем показателям. Спрос на команды очень высок. Не так давно «Либерти Медиа» приобрела «Ф-1» и ввела лимит бюджетов, что обеспечило финансовую стабильность и конкурентоспособность.

Это здорово. Фанатов десятки и сотни миллионов, появляются спонсоры, партнеры – все не так, как раньше. Спорт на пике – и это может долго продлиться», – добавил Зак.

