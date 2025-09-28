Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»

Штайнер поделился мнением о ситуации с напарником Ферстаппена в «Ред Булл».

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал потенциальный переход Изака Аджара в «Ред Булл».

«Такие возможности выпадают нечасто. И если отказаться, то, думаю, это повлияет на твое будущее. Это как оказаться между молотом и наковальней.

Если скажешь нет, то люди будут говорить, что ты испугался трудностей – а я бы сказал, что ты не воспользовался возможностью. Очевидно, здесь есть риск. Прошлые пилоты в целом не провалились, но все же они не справились.

В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Максом [Ферстаппеном]. Возможно, победить его не удастся, но нужно оставаться реалистами: Макс еще один-два-три года будет номером один в команде и будет лучше, но за это время лучше постараться как можно большему научиться.

Вот что я бы сказал Изаку. Не пытайся победить Макса, потому что такие таланты нечасто появляются в «Ф-1». Постарайся приблизиться к нему как можно ближе и научиться как можно большему, чтобы, когда карьера Макса пойдет на спад, ты был готов к этому. Изак, по-моему, лет на семь младше Макса , его время придет», – заявил Штайнер.

Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» лучше без Хорнера. Мекьес – хороший лидер»

