Фернандо Алонсо о 12 годах без побед в «Ф-1»: «Это не кажется правильным»

Алонсо высказался о несправедливо долгом ожидании 33-й победы.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо порассуждал о везении, 20-летии первого титула и отсутствии побед в «Формуле-1» с Гран-при Испании -2013.

«Везение, невезение – наверное, 50 на 50, честно говоря. Если проводишь более 400 гонок, накапливается много этапов, когда тебе везло, и много таких, когда тебе не везло. Считаю, все уравновешивается.

Даже если говорить о «Ле-Мане», второй гонке [в 2019 году]: мы проигрывали лидеру две минуты за час до финиша. У лидеров случился прокол, затем не разобрались с колесом, пришлось проводить два пит-стопа, и я выиграл свой второй «Ле-Ман». Нам сильно повезло.

Так что есть баланс. Но да, пожалуй, больше 20 лет [с первого титула], более десяти лет с последней победы в Гран-при «Ф-1». Мне это не кажется правильным», – отметил двукратный чемпион мира.

