Карлос Сайнс: «Не верю, что оставшиеся в сезоне гонки – мой последний шанс выиграть Гран-при «Формулы-1»

Сайнс уверен в борьбе за победы после ухода из «Феррари ».

Испанец, который в следующем сезоне продолжит карьеру в «Уильямсе», не сомневается в том, что в будущем у него еще будут возможности сражаться за самые высокие места.

«Я с нетерпением жду следующий сезон и возможность принять новый вызов в составе «Уильямса». В первую очередь мне приятно видеть, какого прогресса команда добилась за последнее время и как их машина борется за очки в последних гонках.

Хотело бы мне одержать еще одну победу в составе «Феррари»? Вряд ли есть что-то, что сделало бы меня счастливее. И я буду выкладываться на максимуме до самого конца сезона. Если я смогу победить – отлично, и я уверен, что все будут праздновать. А если победить до конца сезона не удастся – что сказать, я все равно не верю, что эти несколько последних гонок – мой последний шанс в карьере выиграть Гран-при или побороться за место на подиуме.

И я продолжу усердно трудиться для достижения этих целей – смогу я сделать это в составе «Уильямса », или же в будущем, – чтобы вновь оказаться в ситуации, в которой смогу регулярно бороться за самые высокие места, за победы. Потому что именно к этому я стремлюсь, и потому что в составе «Феррари» я уже доказал, что способен побеждать», – рассказал Сайнс .

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