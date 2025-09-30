Журналист Бенуа: «Хэмилтон пытается преодолеть проклятие чемпионов в «Феррари». Но он провалится»

Роджер Бенуа заявил, что Хэмилтон не выиграет титул с «Феррари».

Авторитетный швейцарский журналист Роджер Бенуа поделился мнением о шансах Льюиса Хэмилтона выиграть титул с «Феррари ».

«Следом за [Фернандо] Алонсо и [Себастьяном ] Феттелем «красное» проклятие чемпионов пытается преодолеть Хэмилтон – с самого начала этого сезона. Но не нужно быть пророком: семикратный чемпион тоже провалится в Италии.

После Баку (где он не подчинился приказу команды), гармония была разрушена. Кошмарный Сингапур может спровоцировать конфликт с [Шарлем] Леклером . Ведь монегаск тоже огорчен. Он пытается взять титул с «красными» уже на протяжении семи сезонов – со скромным показателем в восемь побед.

О, да, Хэмилтон выиграл спринт в Китае. Это его первая победа в «красном» – из 20 попыток!» – подчеркнул Бенуа.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

