«У «Мерседеса» не было причин думать, что с настройками болида Хэмилтона что-то не так». Джеймс Эллисон – о решении не стартовать с пит-лейн

В «Мерседесе » объяснили решение не стартовать с пит-лейн для Хэмилтона.

Джеймс Эллисон рассказал, что по итогам субботы у команды не было причин думать о том, что на болиде Льюиса также требуется корректировка настроек и нарушение правил закрытого парка, что привело бы к старту с пит-лейн. Не решились в «Мерседесе» и на замену двигателя.

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл стартовал с пит-лейн на Гран-при США и сумел прорваться на 6-е место.

Хэмилтон же, стартовавший 17-м, сошел с дистанции в начале гонки, вылетев с трассы – после чего отметил, что причиной этого стала не оптимальная работа болида и не лучший вариант настроек.

«У нас была опция сделать с Льюисом то же, что мы сделали с Джорджем – стартовать с пит-лейн, изменив настройки болида перед гонкой. Но на самом деле у нас не было причин думать, что с настройками болида Льюиса что-то может быть не так.

На его болиде были установлены все новинки, его стартовая позиция была намного выгоднее возможного старта с пит-лейн. Так почему бы в такой ситуации не стартовать с той позиции, на которой ты оказался по итогам квалификации – пусть и рассчитывал ты на большее. Так что при мысли о возможной смене настроек болида мы прежде всего думали о стартовой позиции», – рассказал Эллисон.

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