Леклер, Лоусон и Сайнс – в тройки лучших пилотов Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при США.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Остине наиболее высокую среди всех участников оценку получил выигравший гонку Шарль Леклер («Феррари») – 9,4 балла. Второе место в рейтинге занял пилот «РБ» Лиам Лоусон – он получил 9,2 балла. Третье место досталось напарнику Леклера по «Феррари» Карлосу Сайнсу – 9,0 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Шарль Леклер («Феррари») – 9,4

2. Лиам Лоусон («РБ») – 9,2

3. Карлос Сайнс («Феррари») – 9,0

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл ») – 8,2

5. Ландо Норрис («Макларен ») – 8,0

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6,0

6. Франко Колапинто («Уильямс») – 6,0

8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4

8. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,4

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 6,8

В общем зачете рейтинга на первое место временно вышел Лиам Лоусон, который успел провести всего один Гран-при. Далее располагаются Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Оскар Пиастри.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!