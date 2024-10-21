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Ланс Стролл установил антирекорд «Ф-1» по количеству гонок без лучшего круга

Ланс Стролл на Гран-при США установил антирекорд «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» в Остине провел свой 162-й Гран-при в карьере – и вновь не сумел установить лучшее время круга по ходу гонки.

Что, согласно официальной статистике, является антирекордом «Формулы-1».

Ранее в данном показателе «лидировал» бывший пилот «Ф-1» и экс-ведущий Sky Sports Джонни Херберт – на его счету 161 Гран-при и ни одного лучшего круга по итогам гонки. Третье место занимает бывший пилот «Ф-1» и многолетний комментатор Sky Мартин Брандл – он за карьеру провел 158 Гран-при и ни разу не установил лучший круг по итогам гонки.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при США
logoДжонни Херберт
logoМартин Брандл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
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