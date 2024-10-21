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Тото Вольфф о сходе Хэмилтона: «Проблема была в машине, а не в Льюисе, сто процентов»

Вольфф не стал винить Хэмилтона за сход на Гран-при США.

Пилот «Мерседеса» был вынужден сойти с дистанции в самом начале заезда, когда при прохождении одного из поворотов его болид внезапно развернуло и вынесло с трассы, после чего машина застряла в гравии.

«Проблема была в машине, сто процентов. В тот момент Льюис даже не атаковал. Мы видели похожее и с Джорджем в субботу. Да, в его случае речь скорее идет о том, что там Джордж немного перестарался, он мы все равно видели резкую потерю контроля над машиной, что закончилось столкновением со стеной.

В воскресной гонке был порывистый ветер, да и машина находилась в потоке «грязного» воздуха, поскольку впереди ехали соперники. Но у нас определенно есть какая-то проблема. И пока мы не знаем, та же самая это проблемы или нет. Но Льюис Хэмилтон вот так просто не теряет контроль над машиной на втором круге гонки.

При этом я не думаю, что с обновлениями болида есть фундаментальная проблема. Скорее речь о взаимодействии аэродинамической и механической составляющей. Мы продолжим работать над обновлением, потому что бросать его бессмысленно – ведь оно в любом случае позволяет машине заметно улучшить время прохождения круга. Но, с другой стороны, нужно быть гибкими в принятии решений.

Сейчас основная задача – разобраться в причинах того, почему с нашей машиной происходят подобные вещи. Почему в пятницу наша машина, до ситуации с Колапинто, была быстрее всех – Льюис шел с опережением графика на 0,4 секунды, и даже с учетом проблемного последнего сектора должен был выигрывать поул, – а потом в субботу все резко изменилось. Да, в спринте у нас сломалась подвеска – это одно объяснение. Но мы исправили все к основной квалификации, однако у команды перестало что-либо получиться, у нас начались огромные проблемы с темпом. А в воскресной гонке происходит вот такой вот инцидент в повороте, ни с того ни с сего, потому что Льюис в тот момент вообще не атаковал», – рассказал Вольфф.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при США
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
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