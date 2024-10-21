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Макс Ферстаппен: «Мы с Норрисом оба выжимали друг друга, но обгонять за пределами трассы все-таки нельзя»

Ферстаппен высказался о борьбе с Норрисом на Гран-при США.

Пилот «Ред Булл» отметил, что старался максимально жестко побороться с Ландо Норрисом, учитывая, что тот является его прямым конкурентом в борьбе за титул.

По ходу заезда гонщики несколько раз вступали в жесткие противостояния, по итогам одного из которых Норриса оштрафовали на 5 секунд за то, что он совершил обгон, находясь за пределами трассы.

«Разумеется, мне нужно было бороться максимально жестко. Честно говоря, я вообще не ожидал, что мне удастся удержать Ландо позади или что у меня вообще будет шанс хоть что-то сделать. Мне не удавалось держать работу шин под контролем. Как я уже говорил, у машины не было баланса, я не мог нормально тормозить, машина толком не поворачивала.

Так что да, нам нужно будет во всем разобраться и понять, почему сегодня все пошло совсем не так, как должно было. Но прямо сейчас я эту причину назвать не могу.

Совершенно очевидно, что в концовке сезона я совершенно не собираюсь облегчать Ландо жизнь. Единственной моей проблемой было то, что у передней оси болида вообще отсутствовала подвижность. Было очень трудно работать на поздних торможениях, потому что машина просто не поворачивала. В такой ситуации блокировки колес возникают очень легко. Но в итоге все прошло неплохо.

Нам очень долгое время удавилось сдерживать Ландо, а когда он все-таки вышел вперед, то обгон совершил за пределами трассы. Из-за чего получил 5-секундный штраф, что сыграло в мою пользу. Да, мы оба выжимали друг друга, но обгонять соперника за пределами трассы все-таки нельзя», – рассказал Ферстаппен.

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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