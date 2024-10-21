Льюис Хэмилтон об аварии: «Возможно, с последними обновлениями болида «Мерседеса» что-то не так»
Хэмилтон поделился мнением о своем сходе с дистанции Гран-при США.
Пилот «Мерседеса» потерял контроль над машиной и вылетел с трассы в 19-м повороте – инцидент произошел на третьем круге гонки. После вылета Хэмилтон не смог продолжить выступления и был вынужден сойти с дистанции.
«Я отлично стартовал, в целом чувствовал себя очень хорошо и сумел прорваться на 12-е место. Это был мой лучший старт и лучшее прохождение первого поворота за очень долгое время.
Самое главное, что в тот момент я даже не атаковал. Я буквально старался просто ехать по трассе и прогреть шины до оптимальной температуры.
Но машина начала подпрыгивать, левое переднее колесо завибрировало и в итоге заднюю ось просто сорвало. То же самое случилось с Джорджем Расселлом вчера.
Почти то же самое случилось со мной еще в первой практике. Меня развернуло в третьем повороте – такие вещи вообще происходят очень редко. За все годы, что я выступаю на этой трассе, меня ни разу не разворачивало в третьем повороте.
Я как раз говорил о том, что в субботу с Джорджем произошло то же самое, после чего он вернулся к болиду старой спецификации. И у него все прошло хорошо, судя по всему. Так что, возможно, с последними обновлениями машины что-то не так», – рассказал Хэмилтон.
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