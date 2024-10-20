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Ландо Норрис: «Стратегия может как выиграть нам гонку, так и проиграть»

Норрис высказался о важности стратегии на Гран-при США.

Пилот «Макларена» начнет предстоящую гонку с поула – но при этом он признал, что на длинной дистанции конкуренты могут оказаться быстрее.

«Стратегия будет играть очень важную роль, как и работа с шинами. Она может выиграть нам гонку, а может проиграть.

Все зависит от меня, от нас, от выбора настроек, которые, как мне кажется, у нас подобраны неплохо. И мне нужно будет чуть-чуть подстроить свой пилотаж, чтобы бережнее работать с шинами.

Мы хорошо подготовились. Вчерашний спринт был неплохим, просто мы оказались недостаточно быстры в сравнении с «Феррари», – рассказал Норрис.

Ландо Норрис: «Лучший круг в карьере, я не мог бы его повторить – все идеально сошлось»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при США
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
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