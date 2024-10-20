Ландо Норрис: «Стратегия может как выиграть нам гонку, так и проиграть»

Норрис высказался о важности стратегии на Гран-при США .

Пилот «Макларена » начнет предстоящую гонку с поула – но при этом он признал, что на длинной дистанции конкуренты могут оказаться быстрее.

«Стратегия будет играть очень важную роль, как и работа с шинами. Она может выиграть нам гонку, а может проиграть.

Все зависит от меня, от нас, от выбора настроек, которые, как мне кажется, у нас подобраны неплохо. И мне нужно будет чуть-чуть подстроить свой пилотаж, чтобы бережнее работать с шинами.

Мы хорошо подготовились. Вчерашний спринт был неплохим, просто мы оказались недостаточно быстры в сравнении с «Феррари», – рассказал Норрис.

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