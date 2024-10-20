Ландо Норрис: «Лучший круг в карьере, я не мог бы его повторить – все идеально сошлось»

Норрис сообщил об исключительном круге в Техасе.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис признал, что не повторил бы круг, который принес ему поул-позицию к Гран-при США.

«Лучший круг в моей карьере, пожалуй. Да, очень классный круг. Можно сказать, я установил слишком высокую планку, потому что на втором круге думал: «Ребята, вряд ли я сильно улучшу». Так что да, я выжал из машины все.

Мы многое поменяли после спринта, и, безусловно, это шаг вперед. Но, блин, у меня были большие проблемы. Я просто понимал, что нужно сильно рисковать и выдавать что-то большее. И все сложилось идеально.

Но, безусловно, это не тот круг, который я мог бы повторить. Поэтому я очень рад – действительно не ожидал оказаться тут сегодня», – сообщил британец.

Ландо рассказал, где выжимал лишние доли секунды:

«Везде понемногу, если честно. Но, конечно, на высоких скоростях у нас небольшие проблемы – особенно в сравнении с «Ред Булл ». Макс [Ферстаппен] был невероятно быстрым в первом секторе и в высокоскоростных поворотах. Так что, если попытаться минимизировать потери, это уже хорошее начало.

А затем просто на торможениях, последний сектор – с 12-го по 16-й повороты. Как только что-то идет не так, все довольно быстро разваливается. Опять же, все получилось – пожалуй, в первый раз за уик-энд и, пожалуй, в последний. Просто идеально все сошлось. Очень и очень хороший круг. Пожалуй, могу довольно уверенно сказать, что это лучший круг в карьере».

Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й