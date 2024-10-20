  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Лучший круг в карьере, я не мог бы его повторить – все идеально сошлось»
0

Ландо Норрис: «Лучший круг в карьере, я не мог бы его повторить – все идеально сошлось»

Норрис сообщил об исключительном круге в Техасе.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признал, что не повторил бы круг, который принес ему поул-позицию к Гран-при США.

«Лучший круг в моей карьере, пожалуй. Да, очень классный круг. Можно сказать, я установил слишком высокую планку, потому что на втором круге думал: «Ребята, вряд ли я сильно улучшу». Так что да, я выжал из машины все.

Мы многое поменяли после спринта, и, безусловно, это шаг вперед. Но, блин, у меня были большие проблемы. Я просто понимал, что нужно сильно рисковать и выдавать что-то большее. И все сложилось идеально.

Но, безусловно, это не тот круг, который я мог бы повторить. Поэтому я очень рад – действительно не ожидал оказаться тут сегодня», – сообщил британец.

Ландо рассказал, где выжимал лишние доли секунды:

«Везде понемногу, если честно. Но, конечно, на высоких скоростях у нас небольшие проблемы – особенно в сравнении с «Ред Булл». Макс [Ферстаппен] был невероятно быстрым в первом секторе и в высокоскоростных поворотах. Так что, если попытаться минимизировать потери, это уже хорошее начало.

А затем просто на торможениях, последний сектор – с 12-го по 16-й повороты. Как только что-то идет не так, все довольно быстро разваливается. Опять же, все получилось – пожалуй, в первый раз за уик-энд и, пожалуй, в последний. Просто идеально все сошлось. Очень и очень хороший круг. Пожалуй, могу довольно уверенно сказать, что это лучший круг в карьере».

Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Темп выглядел многообещающе, но из-за желтых флагов не смогли проехать быстрый круг»
2 минуты назад
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выиграло спринт и стартует с первого ряда в гонке – пока все складывается неплохо»
14 минут назад
Ландо Норрис о своих «психологических слабостях»: «Меня не особо это беспокоит. «Ред Булл» любит такие игры»
21 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Надеюсь, в гонке все-таки сможем заработать несколько очков»
136 минут назад
Ландо Норрис: «У «Макларена» была лучшая машина точно не на каждом Гран-при за последние 2-3 месяца. Борьба плотнее, чем думают»
442 минуты назад
Джордж Расселл об аварии: «Хэмилтон предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем»
549 минут назад
Шарль Леклер: «В данный момент болид «Феррари» ограничен в возможностях в некоторых областях, и ни один вариант настроек этого не исправит»
сегодня, 09:18
Лиам Лоусон: «Алонсо сказал, что подгадит мне, и сдержал слово»
5сегодня, 09:15
Льюис Хэмилтон о худшей квалификации с 2017 года: «Случился сбой в работе подвески, болид был кошмарным»
8сегодня, 08:28
Макс Ферстаппен: «То, что Браун и Хорнер друг друга не любят, не моя проблема. У меня хорошие отношения с Заком»
сегодня, 08:08
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15