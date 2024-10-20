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Фернандо Алонсо: «Заработать очки в гонке будет трудно, позади стартует несколько быстрых машин»

Алонсо оценил шансы заработать очки на Гран-при США.

Пилот «Астон Мартин» начнет предстоящий заезд с 7-й позиции, и при этом признает, что удержаться в очковой зоне будет непросто, учитывая сразу нескольких конкурентов на быстрых болидах, которые начнут гонку позади него.

«Было трудно. От трассы к трассе поведение болида немного меняется. Здесь, в Остине, особенно с учетом укладки нового асфальта, у машины хорошее сцепление с трассой, ощущения приятные.

При этом на некоторых участках, где остался старый асфальт, управлять машиной становится тяжелее. И тут много кочек и неровностей, особенно на первом секторе. И с учетом всех неровностей и различий в уровне сцепления с трассой, проехать тут комфортный круг довольно непросто.

Но в целом я более или менее доволен тем, как мы выступили в субботу. Посмотрим, что будет в гонке. Позади нас стартует несколько очень быстрых машин, Серхио Перес на 9-й позиции, два «Хааса», Льюис Хэмилтон [и Джордж Расселл] тоже будет прорываться. Так что заработать очки будет чуть сложнее, чем обычно. А выводы о работе новинок можно будет делать по итогам хотя бы двух-трех Гран-при», – рассказал Алонсо.

Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен опять доминатор? Что за провал «Мерса»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Гран-при США
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoХаас
logoДжордж Расселл
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