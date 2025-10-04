  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Хотелось бы надеяться, что смогу удержать позицию в борьбе с Ферстаппеном»
1

Джордж Расселл: «Хотелось бы надеяться, что смогу удержать позицию в борьбе с Ферстаппеном»

Расселл надеется сохранить лидерство и выиграть в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что очень рад поулу.

«Быть на поуле – это потрясающе. Вчерашний день был очень трудным по целому ряду причин, и здорово, что сегодня нам удалось отыграться и добиться результата.

Завтра нас ждет длинная и потная гонка, но я знаю, что у нашей машины хороший потенциал. Кими тоже отлично выступает в этот уик-энд. И в сравнении со вчерашним днем мне удалось значительно прибавить в скорости. И я очень рад быть на поуле.

В любом случае, старт поула явно меня не успокаивает. Да, понятно, что первое место – это лучшая из возможных стартовая позиция. К тому же старт с чистой стороны трассы тоже дает неплохое преимущество. Хотелось бы надеяться, что я смогу удержать позицию в борьбе с Максом, хотя этот парень всегда был очень хорош на стартах и умении провести атаку по внутренней траектории», – рассказал Расселл.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Сингапура
logoМерседес
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
