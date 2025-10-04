Оскар Пиастри: «Хотелось добиться большего, но в целом я доволен»

Пиастри доволен 3-м местом на старте в Сингапуре.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что вряд ли мог добиться чего-то большего, учитывая отставание от времени поула.

«Сегодня хотелось бы добиться большего, но не думаю, что мог бы проехать свой круг еще на 0,4 секунды быстрее, чтобы завоевать поул.

Но в целом я вполне доволен. Пока уик-энд складывается для нас неплохо. Мы чисто провели квалификацию и добились хорошего результата – это все, о чем я мог бы просить», – рассказал Пиастри.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й