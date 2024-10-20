Зак Браун об устройстве «Ред Булл»: «Мое беспокойство разделяют многие команды»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что многие команды пристально следят за ситуацией со спорным устройством «Ред Булл» для регулировки положения пластины под днищем.
На Гран-при США директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что считает вопрос закрытым – Федерация не может доказать, что «Ред Булл» использовал систему и получил преимущество.
ФИА предприняла меры и ужесточила процедуры, чтобы исключить нелегальное использование механизма в режиме закрытого парка.
«Когда попадаешь в такие ситуации и говоришь с другими боссами команд, понимаешь, что мы все мы уверены в том, что это хорошее решение на будущее. Однако, как я считаю, нужно оглянуться назад и убедиться в том, что такая уверенность у нас есть.
Как сказал Николас, у [«Ред Булл»] не обязательно были инструменты для работы в закрытом парке. Так что каждый раз, когда случается подобный инцидент, хочется быть уверенным в том, что все сделано как следует. Думаю, все равно необходимо оглянуться назад.
Все команды такое обсуждают, как вы можете себе представить. Так что не в одиночестве. Может, я высказываюсь чуть громче других на эту конкретную тему, однако знаю, что мое беспокойство разделяют многие», – сообщил Зак.
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