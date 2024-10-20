Зак Браун об устройстве «Ред Булл»: «Мое беспокойство разделяют многие команды»

Спорные решения «Ред Булл» тревожат не только «Макларен», заверил Браун.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун сообщил, что многие команды пристально следят за ситуацией со спорным устройством «Ред Булл» для регулировки положения пластины под днищем.

На Гран-при США директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что считает вопрос закрытым – Федерация не может доказать, что «Ред Булл» использовал систему и получил преимущество.

ФИА предприняла меры и ужесточила процедуры, чтобы исключить нелегальное использование механизма в режиме закрытого парка.

«Когда попадаешь в такие ситуации и говоришь с другими боссами команд, понимаешь, что мы все мы уверены в том, что это хорошее решение на будущее. Однако, как я считаю, нужно оглянуться назад и убедиться в том, что такая уверенность у нас есть.

Как сказал Николас, у [«Ред Булл»] не обязательно были инструменты для работы в закрытом парке. Так что каждый раз, когда случается подобный инцидент, хочется быть уверенным в том, что все сделано как следует. Думаю, все равно необходимо оглянуться назад.

Все команды такое обсуждают, как вы можете себе представить. Так что не в одиночестве. Может, я высказываюсь чуть громче других на эту конкретную тему, однако знаю, что мое беспокойство разделяют многие», – сообщил Зак.

ФИА о спорном устройстве «Ред Булл»: «Дело закрыто. Не хотим проверять людей на детекторе лжи»