  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун об устройстве «Ред Булл»: «Мое беспокойство разделяют многие команды»
0

Зак Браун об устройстве «Ред Булл»: «Мое беспокойство разделяют многие команды»

Спорные решения «Ред Булл» тревожат не только «Макларен», заверил Браун.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что многие команды пристально следят за ситуацией со спорным устройством «Ред Булл» для регулировки положения пластины под днищем.

На Гран-при США директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что считает вопрос закрытым – Федерация не может доказать, что «Ред Булл» использовал систему и получил преимущество.

ФИА предприняла меры и ужесточила процедуры, чтобы исключить нелегальное использование механизма в режиме закрытого парка.

«Когда попадаешь в такие ситуации и говоришь с другими боссами команд, понимаешь, что мы все мы уверены в том, что это хорошее решение на будущее. Однако, как я считаю, нужно оглянуться назад и убедиться в том, что такая уверенность у нас есть.

Как сказал Николас, у [«Ред Булл»] не обязательно были инструменты для работы в закрытом парке. Так что каждый раз, когда случается подобный инцидент, хочется быть уверенным в том, что все сделано как следует. Думаю, все равно необходимо оглянуться назад.

Все команды такое обсуждают, как вы можете себе представить. Так что не в одиночестве. Может, я высказываюсь чуть громче других на эту конкретную тему, однако знаю, что мое беспокойство разделяют многие», – сообщил Зак.

ФИА о спорном устройстве «Ред Булл»: «Дело закрыто. Не хотим проверять людей на детекторе лжи»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
Николас Томбасис
logoФормула-1
регламент
logoЗак Браун
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при США-2024. Онлайн квалификации
4 минуты назадLive
Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»
4сегодня, 21:02
Джордж Расселл: «Стоило пройти Норриса, когда была возможность. Я тогда справился не лучшим образом»
2сегодня, 20:55
Гельмут Марко: «Норрису пришлось бы труднее, если бы «Феррари» сработала как команда»
2сегодня, 20:34
ФИА о спорном устройстве «Ред Булл»: «Дело закрыто. Не хотим проверять людей на детекторе лжи»
1сегодня, 20:27
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
17сегодня, 20:15
Стюарды не нашли нарушений в действиях Норриса в конце спринта в Остине
4сегодня, 20:01
Льюис Хэмилтон: «Результат спринта сбивает с толку, у меня просто не было темпа»
сегодня, 19:52
Шарль Леклер: «В пылу момента посчитал, что Норрис смещался на торможении. Нужно еще раз посмотреть на кадры борьбы»
6сегодня, 19:32
Андреа Стелла: «Думаю, что в завтрашней гонке фаворитом будет «Феррари»
1сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15