Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выиграло спринт и стартует с первого ряда в гонке – пока все складывается неплохо»

Хорнер оценил выступление Ферстаппена в квалификации к Гран-при США .

Руководитель «Ред Булл » признал, что команда была немного разочарована итогами сессии, поскольку считала, что Макс Ферстаппен вполне мог оказаться на поуле.

Однако Ферстаппен не сумел закончить свой второй быстрый круг из-за аварии Джорджа Расселла.

«Думаю, нам удалось найти способ немного улучшить время на круге, подобрать неплохой баланс, так что Макс был конкурентоспособен с самого начала.

То есть, он был быстрейшим в первом сегменте, быстрейшим во втором сегменте, и я думаю, он бы справился с задачей и в третьем сегменте, но этого не случилось.

Как бы то ни было, мы выиграли спринт, мы оказались на первом ряду стартовой решетки по итогам квалификации, так что пока все складывается неплохо.

В первой попытке третьего сегмента Макс проехал не самый чистый круг, он потерял время в предпоследнем повороте. Так что второй быстрый круг должен был выйти лучше. Думаю, все было бы нормально, но что поделать, порой подобные ситуации с желтыми флагами случаются. Но, несмотря на все это, мы все равно стартуем с первого ряда», – рассказал Хорнер .

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