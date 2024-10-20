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Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выиграло спринт и стартует с первого ряда в гонке – пока все складывается неплохо»

Хорнер оценил выступление Ферстаппена в квалификации к Гран-при США.

Руководитель «Ред Булл» признал, что команда была немного разочарована итогами сессии, поскольку считала, что Макс Ферстаппен вполне мог оказаться на поуле.

Однако Ферстаппен не сумел закончить свой второй быстрый круг из-за аварии Джорджа Расселла.

«Думаю, нам удалось найти способ немного улучшить время на круге, подобрать неплохой баланс, так что Макс был конкурентоспособен с самого начала.

То есть, он был быстрейшим в первом сегменте, быстрейшим во втором сегменте, и я думаю, он бы справился с задачей и в третьем сегменте, но этого не случилось.

Как бы то ни было, мы выиграли спринт, мы оказались на первом ряду стартовой решетки по итогам квалификации, так что пока все складывается неплохо.

В первой попытке третьего сегмента Макс проехал не самый чистый круг, он потерял время в предпоследнем повороте. Так что второй быстрый круг должен был выйти лучше. Думаю, все было бы нормально, но что поделать, порой подобные ситуации с желтыми флагами случаются. Но, несмотря на все это, мы все равно стартуем с первого ряда», – рассказал Хорнер.

Авария «Мерседеса» подарила Норрису поул в США. Ферстаппен остался вторым

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при США
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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