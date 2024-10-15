Гран-при США-2024. Онлайн спринта и квалификации

В ночь с 19 на 20 октября состоятся спринт и квалификация к 19-му этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при США.

Спринт - мини-гонка продолжительностью в 24 круга или не более 60 минут. Стартовую решетку определяет пятничная квалификация к спринту.

Старт спринта - в 21:00 по московскому времени.

Традиционная квалификация к Гран-при состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.

Старт квалификации – в 1:00 по московскому времени.