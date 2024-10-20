Шарль Леклер: «В данный момент болид «Феррари» ограничен в возможностях в некоторых областях, и ни один вариант настроек этого не исправит»

Леклер оценил выступление в квалификации к Гран-при США .

Пилот «Феррари » отметил, что гоночный темп Скудерии сейчас намного лучше квалификационного, и что с учетом старта с 4-й позиции он может рассчитывать побороться за победу в гонке.

«Да, я мог бы лучше проехать прогревочный круг. Но, если честно, это бы мало что изменило для нашей команды. Никто из нас с Карлосом не мог бы бороться за место в топ-2, соперники были слишком быстры. Впрочем, как команда именно этого мы и ожидали – потому что у нас были проблемы на первом секторе, и в пятницу, и в субботу.

Мы знали, что в данный момент наша машина ограничена в возможностях в некоторых областях, и ни один из вариантов настроек этого бы не исправил. В то же время в гонке эти проблемы проявляются в гораздо меньшей степени. Вот почему перед гонкой я настроен оптимистично.

В целом мы улучшили ситуацию с прогревом шин «софт», но до конца проблема не исчезла. Возможно также, что соперники изменили подход к выбору настроек болида, и у них тоже начались проблемы на первом секторе. Потому что отставание было уже не таким большим, как в пятницу.

Вероятно, что «Макларен » и «Ред Булл » смогут сделать шаг вперед с точки зрения выбора настроек для гонки. Посмотрим, как именно это отразится на времени прохождения круга. Если темп будет таким же, как в спринте, то да, победа в гонке для нас будет вполне возможна», – рассказал Леклер .

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