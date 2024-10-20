Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» есть шанс оказаться на первой позиции»

Ферстаппен оценил шансы на Гран-при США.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги квалификации, отметив, что надеялся добиться большего.

«В первой попытке я потерял очень много времени из-за ошибки в 19-м повороте. Досадно, что так вышло. Я знал, что у нас есть еще одна попытка, но я, к сожалению, не сумел закончить круг. В целом у нас были хорошие шансы добиться результата, но ничего не поделаешь, порой так случается.

Несмотря ни на что, мы все равно на первом ряду стартовой решетки, так что у нас есть шанс оказаться на первой позиции.

Как кажется, сегодня мы были конкурентоспособными. Мы внесли в настройки болида небольшие изменения, которые, как кажется, сработали хорошо, и которые должны помочь нам по ходу оставшейся части уик-энда», – рассказал Ферстаппен.

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