Андреа Стелла: «Думаю, что в завтрашней гонке фаворитом будет «Феррари»
Стелла оценил положение команды по итогам спринта в Остине.
По словам руководителя «Макларена», результат спринта перед Гран-при США не стал для команды сюрпризом, учитывая все предпосылки.
«Мы всегда, по крайней мере внутри команды, смотрели на гонки в Сингапуре, Зандворте и Венгрии – в которых мы доминировали, – скорее как на исключения из правил.
Реальность же такова, что конкуренция в «Формуле-1» чрезвычайно высока. И не всегда вы можете наслаждаться таким комфортным преимуществом.
Сегодня мы увидели более реалистичную картину – которую наблюдали на протяжении большей части сезона, когда сразу четыре команды боролись между собой за места на подиуме. И это именно то, с чем нам предстоит столкнуться. Обнадеживает же то, что мы оказались на уровне.
Что касается конкурентов из «Феррари», то я думаю, что на шинах их машина определенно была одной из самых быстрых. Вчера у них были некоторые проблемы, но сегодня их машина выглядела наиболее убедительно. Так что я думаю, что в завтрашней гонке фаворитом будет именно «Феррари», – рассказал Стелла.
Норрис потерял второе место в спринте из-за ошибки на последнем круге. Победил Ферстаппен
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий