Андреа Стелла: «Думаю, что в завтрашней гонке фаворитом будет «Феррари»

Стелла оценил положение команды по итогам спринта в Остине.

По словам руководителя «Макларена », результат спринта перед Гран-при США не стал для команды сюрпризом, учитывая все предпосылки.

«Мы всегда, по крайней мере внутри команды, смотрели на гонки в Сингапуре, Зандворте и Венгрии – в которых мы доминировали, – скорее как на исключения из правил.

Реальность же такова, что конкуренция в «Формуле-1» чрезвычайно высока. И не всегда вы можете наслаждаться таким комфортным преимуществом.

Сегодня мы увидели более реалистичную картину – которую наблюдали на протяжении большей части сезона, когда сразу четыре команды боролись между собой за места на подиуме. И это именно то, с чем нам предстоит столкнуться. Обнадеживает же то, что мы оказались на уровне.

Что касается конкурентов из «Феррари», то я думаю, что на шинах их машина определенно была одной из самых быстрых. Вчера у них были некоторые проблемы, но сегодня их машина выглядела наиболее убедительно. Так что я думаю, что в завтрашней гонке фаворитом будет именно «Феррари », – рассказал Стелла.

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