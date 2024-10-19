Макс Ферстаппен: «Ощущения как в старые добрые времена»
Ферстаппен остался доволен победой в спринте в Остине.
Пилот «Ред Булл» отметил, что его порадовала возможность стартовать с поула и контролировать темп заезда, удерживая лидерство.
«Ощущения как в старые добрые времена! Я очень доволен тем, как прошел сегодняшний день. Ведь если посмотреть на ситуацию в гонке в целом, вы увидите, что «Феррари» была очень быстра.
Что касается нас, то мы наконец-то снова вернулись в борьбу в гонках. Обычно нам всегда приходится оглядываться назад, но сейчас мы могли просто заниматься своей гонкой, поскольку у нас был отличный темп», – рассказал Ферстаппен.
Норрис потерял второе место в спринте из-за ошибки на последнем круге. Победил Ферстаппен
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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