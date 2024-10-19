Ландо Норрис: «Не думаю, что по темпу мы могли соперничать с Ферстаппеном или пилотами «Феррари», так что я доволен третьим местом»

Норрис подвел итоги спринта перед Гран-при США .

Пилот «Макларена » закончил заезд на третьей позиции, отметив, что с учетом возможностей болида остался доволен результатом.

«Хорошая гонка. Я вполне доволен тем, как все прошло. Тяжелый заезд. Думал, что все-таки смогу удержаться на второй позиции, но Карлос Сайнс отработал очень хорошо.

Передние шины на моем болиде просто «закончились», так что в данном случае я мало что мог сделать.

Разочаровывающая концовка, но я доволен результатом заезда и количеством набранных очков. Я сделал почти все, что мог. Не думаю, что по темпу мы могли соперничать с Максом или пилотами «Феррари», так что я доволен третьим местом», – рассказал Норрис.

Норрис потерял второе место в спринте из-за ошибки на последнем круге. Победил Ферстаппен