Ландо Норрис: «Не думаю, что по темпу мы могли соперничать с Ферстаппеном или пилотами «Феррари», так что я доволен третьим местом»
Норрис подвел итоги спринта перед Гран-при США.
Пилот «Макларена» закончил заезд на третьей позиции, отметив, что с учетом возможностей болида остался доволен результатом.
«Хорошая гонка. Я вполне доволен тем, как все прошло. Тяжелый заезд. Думал, что все-таки смогу удержаться на второй позиции, но Карлос Сайнс отработал очень хорошо.
Передние шины на моем болиде просто «закончились», так что в данном случае я мало что мог сделать.
Разочаровывающая концовка, но я доволен результатом заезда и количеством набранных очков. Я сделал почти все, что мог. Не думаю, что по темпу мы могли соперничать с Максом или пилотами «Феррари», так что я доволен третьим местом», – рассказал Норрис.
Норрис потерял второе место в спринте из-за ошибки на последнем круге. Победил Ферстаппен
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